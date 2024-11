Новые сервера Л2 Эссенс: Введение в мир Lineage 2

01:55, 01 Ноя Intel начала двигать Nvidia на рынке ИИ? Корейская компания Naver перешла с GPU Nvidia на CPU Intel для своего сервера с искусственным интеллектом За последний год компания Nvidia стала неоспоримым лидером на рынке поставщиков ускорителей для искусственного интеллекта. Однако на этом рынке прису...

07:33, 23 Июн Запрет перелётов и новые меры против России: что включают новые санкции ЕС Евросоюз готовит 14-й пакет санкций против России, включающий ограничения на перевозки сжиженного газа и даже санкции против певицы Полины Гагариной....

20:33, 27 Апр Новые условия – новые решения: чем запомнится ProIntegration Tech 2023 19-20 апреля 2023 года в Москве прошла международная выставка-форум ProIntegration Tech (ранее Integrated Systems Russia). Главное событие в сфере пр...

08:00, 01 Июл Все новые Lada Vesta NG являются некомплектными, белыми, с чёрной антенной. Появились новые фото Все автомобили Lada Vesta NG, которые АвтоВАЗ выпускал в течение последних двух недель, получили белый корпус и чёрную антенну на крыше. Ранее сообща...

01:11, 14 Апр Новые процессоры Intel собираются бороться с Ryzen 9000 без поддержки Hyper-Threading. Новые данные подтверждают её отсутствие у Arrow Lake Пока AMD, по слухам, нарастит производительность процессоров Ryzen 9000 относительно текущих CPU на 40-50%, Intel действительно собирается лишить сво...

11:00, 21 Май Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны Компания diHouse предлагает по-настоящему оригинальные модели беспроводных наушников от английского бренда Nothing – модели Ear и Ear (a). Модели Not...

05:00, 22 Июн Появились новые снимки Меркурия Космический аппарат BepiColombo сделал фото Меркурия. Он подлетел к планете на расстояние 236 км, но снимки были получены с расстояния в 3500 км, пиш...

11:33, 30 Май ARM представила новые процессорные ядра для 3-нм SoC Компания ARM официально представила новые процессорные ядра Armv9.2: Cortex-X925 и Cortex-A725, а также обновленную версию Cortex-A520. Кроме того, б...

01:00, 24 Июл Луноход Toyota – новые подробности Наработки Toyota в области технологии водородных топливных элементов могут позволить ей создать луноход, не требующий поставок топлива с Земли. В кач...

10:00, 25 Апр Итоги 24.04: Бои за Бахмут и новые приоритеты Зеленский объяснил, почему Украина не может уйти из Бахмута Украина не может отказаться от обороны Бахмута, потому что его захват поможет российским ...

05:22, 01 Апр Электромобилям предложены новые преференции Пока россияне не особо жалуют электромобили: несмотря на различные меры поддержки спроса со стороны государства, их продажи не растут так, как хотело...

04:44, 23 Мар Новые электровелосипеды ADO на российском рынке Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке ряд новых моделей электровелосипедов ADO, которые уже доступны для заказа партнерами. Ф...

12:22, 05 Окт Samsung представил новые гаджеты Samsung представил линейку новых гаджетов. Южнокорейская компания представила смартфон Galaxy S23 FE, два планшета Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+, а т...

05:00, 12 Сен Новые стиральные машины Maunfeld Maunfeld представляет новые модели стиральных машин, они отличаются большим функционалом, инновационными технологиями и утонченным дизайном. Стиральн...

00:55, 24 Апр Apple представит новые устройства 7 мая Apple проведёт весеннее мероприятие под названием Let Loose, на котором анонсирует свои новые устройства. Презентация состоится во вторник 7 мая в 7 ...

04:44, 20 Окт Разрабатываются новые технологии для борьбы с дезинформацией Передовые технологии подарили миру фейковые новости, но исследователи инженерного факультета Университета Ватерлоо разрабатывают еще более новые техн...

11:33, 10 Дек Зажглись новые звезды в мире бизнеса Предприниматели и топовые специалисты приняли участие в международном конкурсе Best Business Awards. На днях в Москве в ресторане Caspian прошла цере...

20:22, 05 Дек Новые смартфоны Ulefone на российском рынке Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о подписании дистрибьюторского договора с китайским производителем мобильных устройств и аксессуар...

17:00, 18 Июл Creative Outlier Go — новые открытые TWS наушники Компания Creative Technology сегодня объявила о выпуске Creative Outlier Go, новейших звукопроницаемых (не имеют шумоизоляции и позволяют слышать окр...

08:33, 27 Июн М1 в Беларуси: новые скоростные ограничения и достопримечательности Поездка в соседнюю Беларусь чаще всего проходит по трассе М1. Эта дорога примечательна тем, что пересекает страну по диагонали — с северо-востока на ...

23:00, 29 Июл Новые проекторы Wanbo на российском рынке Компания diHouse объявляет о поступлении новых устройств Wanbo: к заказу доступны портативные проекторы Wanbo DaVinci 1 и Wanbo Eva. По прогнозам ана...

21:00, 29 Авг Новые функции смарт Станции Макс Колонка Яндекс Макс «переоделась» в новые цвета: беж, графит, бирюзовый и зеленый. На экране есть дисплей с часами, эквалайзером и «эмоциями» Алисы п...

12:44, 01 Май Компьютерщики представили новые атаки на кибербезопасность Исследователи обнаружили два новых типа атак, нацеленных на предсказатель условного перехода, обнаруженный в высокопроизводительных процессорах Intel...

14:33, 23 Июн Растения и грибы: новые детали взаимоотношений Ученые под руководством профессора Герхарда Гебауэра из Байрёйтского университета разработали новый метод, который впервые позволяет применять изотоп...

12:22, 07 Окт Появились новые подробности о Tesla Cybertruck Блогеры испытали топовую версию Tesla Cybertruck Performance, которая получила трехмоторную установку мощностью более 1000 л. с. - как у Tesla Model ...

05:55, 18 Окт «Ростикс», RE, JNS: новые названия привычных брендов После массового исхода брендов с российского рынка, поход по торговым центрам стал слегка затруднительным. Особенно если покупки случаются нечасто. В...

22:22, 22 Авг realme готовит новые недорогие TWS-наушники Китайский производитель гаджетов realme готовится провести презентацию смартфона realme C51 и новых беспроводных наушников realme Buds T300 в Индонез...

07:55, 28 Апр В микрорайоне ГПЗ-24 могут появиться новые дороги В микрорайоне ГПЗ-24 могут появиться новые дорогиИлья Киселев, заместитель начальника городского управления капитального строительства, поделился сво...

04:00, 24 Авг Microsoft выпустил три новые ИИ-модели линейки Phi-3.5 Компания Microsoft выпустила три языковые и мультимодальные модели искусственного интеллекта линейки Phi-3.5. В серию входят модели Phi-3.5-mini, Phi...

06:55, 07 Янв ЭКО: новые возможности для семей в Курской области В 2023 году в Курской области 209 детей появились на свет благодаря процедуре ЭКО, которая стала единственным шансом стать родителями для многих семе...

19:22, 23 Дек Зеленский ввел новые санкции СНБО Президент Владимир Зеленский ввел еще два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении экономических санкций. Соответствующи...

16:33, 18 Апр В «Яндекс 360» запустили новые тарифы для бизнеса Команда Яндекса объявила о запуске новой тарифной линейки универсального набора сервисов «Яндекс 360» для бизнеса. Теперь, подключая &laq...

00:33, 20 Дек Дія изменила дизайн и ввела новые услуги Руководитель Минцифры Михаил Федоров презентовал изменения в приложении Дія и рассказал о Diia Summit, состоявшемся сегодня, 19 декабря. "Дія стала ч...

22:22, 23 Май Представлены iQOO Neo 8 и 8 Pro – новые короли AnTuTu Cуббренд Vivo – iQOO анонсировал два новых смартфона iQOO Neo 8 и 8 Pro. Pro-версия станет производительным решением на базе чипа Dimensity 9200+ от ...

04:11, 11 Июл Новые цены ждут на полках // Мониторинг инфляции Аналитики в один голос фиксируют разгон потребительской инфляции в последние недели. По оценкам экономистов Райффайзенбанка на базе недельных данных ...

16:22, 03 Июл Photoshop Firefly: новые возможности для творчества и дизайна Photoshop Firefly – это последняя версия графического редактора Photoshop, разработанная командой Adobe. Она предлагает уникальные возможности для тв...

13:22, 14 Июл Новые сведения о вымирании неандертальцев — их уничтожил супервулкан Вулкан в Италии Кампи Флегрей мог погубить неандертальцев Считается, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад, при этом ученые по сей день ...

06:11, 07 Июн На Мегамаркете начали продавать новые Peugeot и Citroen Машины поставляет ООО «Автомобильные технологии», официальный производитель и дистрибьютор автомобилей французских марок в России. Пока что на отечес...

15:55, 22 Янв Не видели такого раньше — новые отзывы о «Созвездии» Не видели такого раньше — новые отзывы о «Созвездии» «Созвездие» в Городе Спутнике продолжает пополнять копилку отзывов о себе. На этот раз комплекс ...

14:00, 21 Мар Новые Xiaomi смартфоны уже доступны для заказа в России Китайская компания Xiaomi увидела широкие возможности для своего развития на российском рынке, когда бренды, чья продукция традиционно пользовалась с...

22:22, 24 Июл В Москве появились новые тарифы на парковку – бесплатно Первая уличная перехватывающая парковка была открыта возле метро «Братиславская» – ее тестирование успешно завершено. Теперь новый тариф будет работа...

01:55, 14 Июл Три новые школы в Петербурге уже готовы принять учеников В городе к 1 сентября начнут работать 11 новых школ, три из которых уже готовы принять учеников. Речь идет о новых общеобразовательных учреждениях в ...

03:55, 26 Апр Минцифры намерено обязать устанавливать отечественную ОС на все новые ПК Российское Минцифры готовит проект закона, который сделает обязательной предустановку отечественной операционной системы на все новые компьютеры с Wi...

09:33, 15 Сен Google Фото: как использовать новые веб-инструменты редактирования Google Фото — это не просто место для хранения и сортировки фотографий и видео — как веб-интерфейс, так и мобильные приложения оснащены м...

10:33, 19 Май Новые горизонты Apple: складные телефоны и планшеты Компания Apple, известная своими инновациями в области технологий, нацелилась на разработку складных мобильных устройств. По информации от СМИ, фирма...

05:22, 30 Авг Что изменится для пассажиров поездов с 1 сентября: новые правила РЖД В сообщении на сайте РЖД отмечается, что при составлении документа были учтены проблемы, с которыми в последнее время сталкивались пассажиры поездов....

01:55, 25 Мар Новые поэтические книги // Выбор Игоря Гулина Первое, насколько возможно, полное собрание поэта Константина Левина. Родившийся в 1924 году в Днепропетровске, Левин был немного младше поэтов-ифлий...

22:33, 19 Мар ИИ открывает новые горизонты солнечной энергетики в Китае В новом исследовании, опубликованном в Журнале дистанционного зондирования в феврале 2024 года, исследователи использовали увеличение данных вместе с...

02:22, 01 Май Новые печатные платы можно повторно перерабатывать Недавний отчет Организации Объединенных Наций показал, что в 2022 году в мире было произведено 137 миллиардов фунтов электронных отходов, что на 82% ...

15:44, 12 Авг Что покажет Apple в сентябре — не только новые iPhone 15 Совершенно точно на сентябрьской презентации будут показаны смартфоны поколения iPhone 15. Также высока вероятность анонса новых умных часов Apple Wa...

02:00, 06 Окт Продажи Jetour в сентябре 2024: новые рекорды В сентябре 2024 года бренд Jetour обновил собственный рекорд по объему продаж автомобилей на российском рынке за один месяц. По данным агентства «АВТ...

22:44, 30 Сен Ветеранам боевых действий назначат новые выплаты Кабмин назначил ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий при первом обращении без вычета стоимости набора социальных услуг (НСУ),...

21:22, 05 Сен В iPhone появятся новые форматы фото и видео Эту информацию раскрывают надежные источники в китайской социальной сети Weibo, и она связана с новыми 3D-технологиями — Spatial Video и Spatial Phot...

13:44, 28 Май Новые ЦМК шины KAMA PRO NF 102 имеют маркировку M+S и 3PMSF В начале года KAMA TYRES, один из крупнейших шинных отечественных производителей, представил интересную новинку в сегменте грузовых шин. Было запущен...

19:55, 15 Ноя Новые дисплеи Samsung улучшат автономность iPhone Samsung Display работает над новым OLED-дисплеем под кодовым названием M14, который будет использоваться в серии смартфонов iPhone 16. Согласно издан...

04:55, 13 Ноя Зима будет теплой: новые электроодеяла Beurer В холодное время года бывает сложно заснуть, а с утра — вылезать из теплой постели или из горячей ванны, а иногда хочется просто прижаться к ба...

00:00, 01 Сен Новые смартфоны Realme 13 5G и 13+ 5G оценили дешевле 20 тыс. рублей Компания Realme официально анонсировала два новых бюджетных смартфона — Realme 13 5G и Realme 13+ 5G. Оба устройства имеют схожий дизайн, напоминающи...

16:22, 05 Ноя Почему в центре Брянска завалились новые столбы Почему в центре города завалились новые столбы? О том, что в Брянске модернизируют троллейбусную сеть, горожане слышали. А теперь и увидели. На улица...

15:44, 22 Ноя В ЮЗГУ из металлоотходов создали новые твердые сплавы В Курске в Юго-Западном государственном университете под руководством доктора технических наук, профессора Агеева Евгения Викторовича в рамках гранта...

12:22, 29 Ноя Собянин рассказал, где появятся новые городские вокзалы В Москве формируется новый стандарт городского вокзала. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Главным преимуществом нового станд...

17:11, 25 Июн ООО «Газпром энергосбыт Брянск»: новые тарифы на электроэнергию Гарантирующий поставщик уведомляет об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Брянской области на второе полугодие 2024 год...

07:22, 26 Дек Новые «Бременские музыканты»: массовые драки и рэп от разбойников Режиссёр: Алексей Нужный В ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов, Ирина Горбачёва, Дмитрий Дюжев, Сергей Буруно...

22:33, 13 Май MSI выпустила новые SSD PCIe 4.0 со скоростью чтения 7400 МБ/с Осенью 2021 года MSI выпустила серию твердотельных накопителей Spatium M480. В неё вошли модели ёмкостью 512 ГБ, 1 и 2 ТБ и со скоростью последовател...

16:55, 28 Окт Ученые нашли новые резервы головного мозга Открытие американских ученых в отношении роли белого вещества мозга вызывает революцию в понимании мозга и его функций. Долгое время считалось, что с...

20:00, 25 Авг iPhone 16 Pro: новые функции появятся в следующем месяце Выход iPhone 16 Pro состоится всего через несколько недель. Ожидается, что Apple проведет свое ежегодное мероприятие iPhone в начале следующего месяц...

20:33, 28 Июн Hisense выпустила новые модели стиральных машин Компания Hisense постоянно обновляет и улучшает свою технику, внедряя полезные технологии и функции, которые отвечают требованиям современного челове...

19:11, 16 Июл Ученые обнаружили новые полезные свойства арбуза Арбуз — не только вкусная, но и чрезвычайно полезная ягода Арбуз давно известен не только как сладкое летнее лакомство, но также источник многих вита...

07:44, 13 Дек Новые наушники HUAWEI FreeClip показали на рендерах до презентации За несколько часов до масштабной презентации новых продуктов HUAWEI, которая пройдёт в Дубае, в сеть слили официальные рендеры наушников HUAWEI FreeC...

23:11, 22 Мар Новые авто бренда Solaris начнут продавать в РФ от 2 млн рублей В Петербурге возобновил свою работу бывший завод Hyundai, который был временно закрыт. Теперь на этом заводе будут производиться старые модели автомо...

13:44, 07 Сен На МАЗах появятся новые российские двигатели и коробки передач Минский автомобильный завод и Ярославский моторный завод будут сотрудничать по новым силовым агрегатам для грузовиков. 7 сентября состоялась встреча ...

14:33, 16 Сен Появились новые подробности развода Хью Джекмана и Деборры-Ли Фёрнесс Инсайдер из окружения Хью Джекмана и Деборры-Ли Фёрнесс рассказал Daily Mail о причинах развода звёздной пары. По его словам, на отношения супругов н...

22:00, 22 Мар Инструкция: включаем новые виджеты на экране блокировки Windows 11 Накануне Microsoft выпустила новое накопительное обновление для Windows 11 версий 22H2 и 23H2 для инсайдеров на канале Release Preview. Обновление ра...

14:55, 14 Дек Стало известно, в какой последовательности появятся новые «Москвичи» Как рассказал в эфире «Нашего радио» коммерческий директор столичного завода Александр Мигаль, первым в продаже ожидается «Москвич 5» — он поступит в...

11:11, 22 Ноя «Ангарскому маньяку» Попкову дали ещё 10 лет тюрьмы за новые убийства В Иркутской области вновь вынесли приговор 59-летнему маньяку Михаилу Попкову. Ленинский районный суд признал его виновным в убийстве трёх женщин в п...

10:22, 08 Апр Вклады «не для всех»: кому будут выгодны новые депозиты В России появятся специальные жилищные вклады. С их помощью граждане смогут накопить необходимую сумму на первоначальный взнос по ипотеке на специаль...

01:11, 17 Фев Названы самые продаваемые новые и подержанные полноприводные внедорожники По последним данным, опубликованным экспертами Авито Авто, спрос на полноприводные автомобили продолжает расти, приходясь на 39% всех новых автомобил...

06:00, 25 Апр Волны Будущего: терагерцевые каналы открывают новые горизонты для 6G Прорыв в мире связи: ученые открыли новый способ передачи данных, который может стать ключом к будущим сетям 6G. Они разработали изогнутый канал для ...

00:11, 02 Ноя С начала года спрос на новые автомобили в Украине вырос на 60% В октябре этого года граждане Украины приобрели более 5700 новых легковых автомобилей, что на 83% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Укравто...

15:33, 10 Окт В крови 100-летних людей нашли новые биомаркеры долголетия Международная группа учёных, включая специалистов из Японии и Швеции, обнаружила новый фактор, связанный с долголетием, после тщательного анализа кро...

08:11, 23 Мар Новые iPhone получат очень тонкую нижнюю рамку По последним данным, технология BRS (Border Reduction Structure) призвана уменьшить нижнюю рамку на моделях серии iPhone 16. Для этого используется м...

18:55, 09 Ноя Россия может создать новые мощности для Lada в Казахстане Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров, сообщает агентство ТАСС. Речь идет о дополнительных мощност...

22:33, 01 Мар Спрос на новые автомобили в Украине увеличился в полтора раза В феврале в Украине было реализовано около 5,7 тыс. новых легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром. Отмечается, что по отношению к февралю 2023 го...

08:44, 10 Апр В сети появились новые фото похудевшего Джоны Хилла В сети появились новые фотографии Джоны Хилла, на которых видно, какого прогресса он достиг в похудении. Голливудский актёр, известный по фильма "Мач...

07:00, 07 Сен В Бессоновке на площади у Дома культуры появились новые лавочки В Бессоновке на площади у Дома культуры появились новые лавочки В Бессоновке продолжается благоустройство площади у районного Дома культуры в рамках ...

02:33, 18 Июн В Петербурге новые производители осваивают площадки ушедших брендов Александр Беглов, подводя итоги ПМЭФ-2023, сказал, что в Петербурге новые производители активно осваивают площадки ушедших брендов. При этом он отмет...

16:00, 03 Июл У Apple большие планы на новые AirPods. Вот какими они станут Практически все годы, пока существуют AirPods, Apple сталкивается с критикой своего устройства из-за большого количества брака, не самого лучшего зву...

07:33, 30 Июн Кто и когда придумал пиццу: у ученых есть новые подробности Изначально пицца была пищей для небогатых людей, но сегодня каждый день есть пиццу — дороговато Каждый день миллиарды людей по всему миру готовят или...

14:33, 27 Июн Появились новые фото Рианны в рекламе Louis Vuitton Появились новые снимки рекламной кампании мужской коллекции Louis Vuitton весна-2024, лицом которой стала Рианна. Снимал певицу, которая сейчас ждет ...

12:55, 19 Июн В Пензенском зоопарке поселились новые жители - Патагонские мары В Пензенском зоопарке поселились новые жители - Патагонские марыЭти экзотические создания обещают стать одной из главных достопримечательностей зоопа...

17:33, 23 Июн Новые собственники российского завода Volkswagen не знают, что на нем выпускать Drom.ru со ссылкой на сотрудников бывшего завода Volkswagen в России рассказал о положении дел на предприятии. Если коротко: перспектив нет. Сообщает...

07:22, 04 Май Представлены новые внедорожник и пикап Rexton — больше не SsangYong Представлено обновленное семейство рамных внедорожников и пикапов SsangYong Rexton поколения Q200. Недавно SsangYong Motor переименовали в KG Mobilit...

13:55, 08 Май Обнародованы новые подробности убийства аниматоров в Краснодарском крае В воскресенье кубанские СМИ заметили, что жена погибшего аниматора Кирилла Чубко Дарья разместила в своих социальных сетях отрывок телепередачи "Вест...

04:22, 01 Июн В автосалонах Санкт-Петербурга не продают новые автомобили клиентам Проблемы возникли с приобретением иностранных машин, включая китайские модели Changan, Haval, Chery, Omoda и Exeed. Дилерские центры винят в сложивше...

23:00, 29 Май В Петербурге построят новые поликлиники, школу и офисный центр В Колпинском, Невском и Калининском районах Петербурга появятся новые социальные объекты, сообщает пресс-служба Смольного. В Металлострое планируется...

07:00, 20 Май Бренд не имеет значения – новые правила вторичного рынка По итогам 2022 года российский рынок легковых автомобилей с пробегом в России просел на 18,8% и составил 4,86 млн перепроданных машин. Но, согласно д...

08:33, 03 Апр Новые подробности по электромобилю Атом: мультимедиа, камеры, зарядка... Российский стартап Атом регулярно делится подробностями о разрабатываемом электромобиле с подписчиками в соцсетях. Очередная порция ответов была посв...

07:44, 23 Мар В Тверской области реализуют новые проекты в сфере туризма Вопросы развития туристической инфраструктуры Верхневолжья рассмотрены на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Р...

16:55, 10 Май Видеовызовы и зашифрованные сообщения: в Twitter добавят новые функции В Twitter добавят новые функции - звонки и зашифрованные сообщения, которые будут поступать на платформу. Об этом заявил исполнительный директор Twit...

20:55, 30 Апр Новые подробности о watchOS 10. Вы не узнаете свои Apple Watch Фото: MacRumors В сети появились свежие инсайды относительно watchOS 10. О них рассказали в MacRumors. Согласно источнику, новые подробности раскрыл ...

22:55, 18 Авг Управляй голосом: Яндекс представил новые ТВ Станции с Алисой Коллекция устройств Яндекса дополнилась необычным, но очень технологичным устройством. Компания выпустила ТВ Станцию — телевизор со встроенной умной ...

01:00, 31 Авг Пожарные в действии: депутат предлагает новые правила для спасателей В России возникло предложение о разрешении пожарным расчетам использовать тактику тарана автомобилей российских граждан в случаях необходимости. Серг...

04:22, 26 Мар Указ подписан: россиян ждут новые длинные выходные Указ подписан: россиян ждут новые длинные выходные Россиянам сообщили, что впереди их ждут длинные выходные. PRIMPRESS сообщает, что указ уже подписа...

08:00, 01 Апр Когда новые Lada сойдут с конвейера. Названы даты Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уточнил сроки начала производства новых автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Он ...

15:00, 06 Май В сети без маски: новые правила Минцифры для интернет-анонимов Минцифры предложило внести изменения в правила сбора данных интернет-платформами. Теперь кроме прочего они должны будут фиксировать номера сетевых по...

23:44, 03 Май «Теперь запрещено». Новые правила в российских супермаркетах заработали с мая «Теперь запрещено». Новые правила в российских супермаркетах заработали с мая Стало известно, что в российских супермаркетах с мая 2023 года начали д...

10:10, 12 Сен Нейросети для генерации картинок: новые возможности в мире искусства Нейросети для генерации картинок становятся одним из самых инновационных и востребованных инструментов в мире цифрового творчества. Используя передов...

12:11, 02 Авг Новые лица: музыканты нового поколения, за которыми будущее 28 июля пространство "Плюс Дача" в парке Горького стало местом притяжения музыкальных единомышленников и эпицентром получения заряда положительных эм...

08:00, 30 Июн Гороскоп на 30 июня и ближайшие выходные: не стоит начинать новые дела Практически весь рабочий день, с 07:06 до 18:01, Луна сегодня будет без курса. Это значит, что, несмотря на ее растущее положение, ни для каких новых...

06:22, 18 Янв Россияне смогут купить новые Samsung Galaxy S24 уже на этой неделе Новые флагманы Samsung Galaxy S24 станут доступны для покупки в России уже на этой неделе, сообщили «Известия» со ссылкой на представителей...

02:11, 31 Май Терминатор: влияние современных ИИ-систем на новые идеи Джеймса Кэмерона В ходе мероприятия Dell Technologies World 2023 режиссер Джеймс Кэмерон объявил об отсрочке работы над сценарием для нового фильма франшизы «Тер...

16:11, 30 Мар Фотопост: смотрим на iPhone 14 в желтом цвете + новые чехлы Apple В начале марта этого года Apple представила iPhone 14 и 14 Plus в новом — жёлтом цвете, а также серию новых чехлов для этого модельного ряда. Судя по...

05:11, 26 Май В российских автосалонах продают новые спорткары Nissan Z от 8,5 миллионов рублей По данным издания «Газета.Ru», японские купе 2023 года выпуска появились сразу в нескольких дилерских центрах Новосибирской области. Причем у продавц...

18:22, 17 Янв Новые данные говорят о неожиданно влажной ранней лунной коре Новые исследования показывают, что более 4 миллиардов лет назад ранняя лунная кора была обогащена водой, что противоречит ранее принятому предположен...

22:33, 25 Фев В Москве, Новосибирске и Краснодаре заметно вырос спрос на новые квартиры За последний год спрос на квартиры на первичном рынке в Москве значительно вырос. По данным «Авито Недвижимости», спрос увеличился на треть, что свид...

05:22, 22 Июл Видеокарты после майнинга продавали как новые – в Китае арестовали 22 человека Окончание бума майнинга криптовалют обычно сопровождается появлением большого количества подержанных видеокарт на рынке. Однако некоторые нечестные п...

09:22, 31 Авг В Курские центральные районные больницы отправились новые транспортные средства Анастасия Царькова, корреспондент: «32 комфортабельных российских ларгуса с минуты на минуту будут переданы медицинским учреждениям города Курс...

00:00, 09 Май Как дочерей русских государей меняли на мир, благополучие страны и новые земли Брак как выгодная сделка – Мне всегда хотелось написать книгу о русских княжнах. Особенно о средневековых, – рассказала Metro журналист и...

00:22, 07 Май Новые бизнес-направления на выставке «Нефтегаз-2023» представил Isource Свои новые бизнес-направления – Isource Consulting и модернизация АСУ ТП – платформа Isource представила на выставке «Нефтегаз-2023», состоявшейся в ...

11:22, 27 Июл Maximum Effort выпустит новые серии культового сериала Альф Американский телеканал Maximum Effort, основанный актером Райаном Рейнольдсом, выпустит новые серии культового комедийного сериала Альф. Эту новость ...

01:22, 24 Янв Канье Уэст опубликовал новые фотографии своей жены Бьянки Канье Уэст продолжает провоцировать соцсети откровенными фотографиями своей жены Бьянки. Сегодня рэпер опубликовал новые снимки с ней в разных образа...

02:22, 19 Июн Как новые санкции и отказ от торгов в долларах и евро повлияют на туризм Многие россияне обеспокоены новыми санкциями и отказом Московской биржи от торгов в долларах и евро, что вызывает вопросы относительно приобретения л...

19:00, 24 Май Новые версии российской ОС «Аврора» будут выходить раз в полтора-два года Старший вице-президент по информационным технологиям Ростелекома Дарий Халитов сообщил, что новая, шестая версия операционной системы «Аврора&r...

10:44, 13 Фев "Лучшие друзья". Селена Гомес опубликовала новые фотографии с бойфрендом Селена Гомес поделилась в инстаграме* новыми фотографиями со своим бойфрендом Бенни Бланко. Пост она подписала фразой "Мой лучший друг".На одной из ф...

07:55, 01 Апр Марсоход Curiosity ищет новые подсказки о древней воде Марса Марсоход НАСА Curiosity начал исследование нового региона Марса, который может рассказать больше о том, когда жидкая вода исчезла раз и навсегда с по...

04:22, 21 Июн Курские вузы предлагают новые ИТ-специальности и больше бюджетных мест 20 июня в курских вузах стартовала приёмная кампания. В этом году увеличено количество мест по ИТ-направлениям.Юго-Западный государственный университ...

02:44, 18 Июн Xiaomi выпустила новые смарт-часы Amazfit Pop 3S в стильном дизайне Суббренд Xiaomi, Huami, представил новые недорогие умные часы Amazfit Pop 3S. Гаджет получил самый большой дисплей среди всех носимых устройств компа...

15:44, 22 Апр Как смотреть и выкладывать новые видео в ТикТок в России в 2024 году Уже два года пользователи ТикТок в России не могут не только выкладывать, но и смотреть новые видео. И если на Андроиде эта проблема легко решается с...

13:44, 03 Фев Tesla может отозвать новые машины из-за проблем с гидроусилителем руля У компании Илона Маска Tesla продолжается череда неурядиц, связанных с дефектами комплектующих или ПО в электромобилях. На этот раз Национальная адми...

05:11, 15 Авг Ice Universe: новые подробности о следующем флагмане Samsung Galaxy S24 Ultra Недавние сведения свидетельствуют о том, что Samsung не намерена вносить изменения в скорость зарядки или емкость аккумулятора своего следующего флаг...

18:11, 30 Апр Компания Cupra показала новые Formentor и Leon с эффектным «акульим носом» Испанский бренд Cupra, который из «заряженных» моделей Seat однажды вырос в независимого автопроизводителя, провёл премьеру одновременно двух моделей...

01:11, 23 Мар В линейке Apple AirPods 2024 года могут появиться новые модели В этом году линейка аудиоустройств Apple расширяется, предлагая больше выбора и функций покупателям нефлагманских наушников. Так утверждает Марк Гурм...

10:55, 10 Апр Двойную пенсию смогут получить новые категории жителей Пензенской области Двойную пенсию смогут получить новые категории жителей Пензенской областиЗаконопроект был разработан рабочей группой по вопросам социальной защиты Вч...

03:11, 05 Май «Еще кровь свежая»: Пригожин показал новые потери ЧВК «Вагнер» в боях за Бахмут Народные Новости | Андрей ТюнниковОснователь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продемонстрировал суточные потери «музыкантов» на фоне «снарядного голода»...

21:33, 13 Май До конца 2026 года Subaru выпустит четыре новые модели электрокроссоверов Компания Subaru начинает активно развивать свой модельный ряд электрокаров. В настоящее время автопроизводитель продает только одну модель электромоб...

13:00, 30 Авг С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозок по железной дороге С сентября текущего года в России вступают в силу новые правила для железнодорожных путешествий и переоформления билетов. Важные детали этих изменени...

10:11, 15 Сен В северном районе Курска достраивают новые детские сады и долгожданную поликлинику Сразу два дошкольных учреждения в северном районе Курска начали строить в середине лета прошлого года. Нагрузка на каждое: восемь возрастных групп на...

18:22, 04 Янв Casio анонсировала новые G-SHOCK с сумасшедшим дизайном. С ними вас точно заметят! Фото: Casio Компания G-SHOCK готовится представить новую модель часов серии Master of G. О ней пишет Hypebeast. Часы называются Rangeman GPR-H1000 и ...

05:22, 08 Май Apple представила новые iPad Pro с чипами M4, OLED-дисплеями и обновлённым корпусом В рамках презентации Apple Let Loose компания представила обновлённые модели iPad Pro с процессорами M4, OLED-дисплеями Ultra Retina XDR, нанотекстур...

13:22, 02 Июн В Брянской области появятся новые педагоги-навигаторы проекта «Билет в будущее» В регионе активно идёт приём заявок от учителей, которые хотели бы присоединиться к проекту «Билет в будущее» и стать проводниками в мир профессий дл...

18:11, 18 Июн Включаем новые функции в Windows 11 Build 22635.3785 (канал Beta) Несколько дней назад участникам программы Windows Insider на канале Beta стала доступна новая сборка Windows 11 23H2 под номером 22635.3785 (KB503931...

09:22, 19 Окт Новые правила рекламы кредитов и лимит «вкладов для бедных». Обзор Банки.ру ...

15:33, 22 Июн В Россию привезли новые седаны Chevrolet Monza: 113 л.с. и 6-ступенчатый «автомат» за 1,9 млн рублей Chevrolet Monza не является новинкой на российском рынке, но цены меняются практически ежемесячно. Как сообщают «Автоновости дня», в Росс...

01:55, 23 Июн Включаем новые функции в Windows 11 Build 22635.3790 (канал Beta) В инсайдерской сборке Windows 11 под номером 22635.3790 для канала Beta представлена интеграция функций приложения «Связь с телефоном» с меню «Пуск»....

13:00, 12 Июн Опрос: 70% россиян уверены, что Пригожина не заставят выполнить новые требования Минобороны Бойцы ЧВК «Вагнер» не будут подписывать контракты с Минобороны РФ, как того требует новый приказ главы ведомства. Россияне уверены, что глава «музыка...

07:33, 18 Апр «Акации» в деле: как артиллеристы помогают пехоте занять новые позиции на фронте На купянском направлении фронта позиции противника активно разбирают наши артиллеристы. Экипажи самоходок «Акация» настолько интенсивно у...

21:44, 17 Май Apple выпустила новые наушники Beats Studio Buds+ с прозрачным дизайном Apple представила новую версию своих TWS-наушников под маркой Beats – Studio Buds+. Новинка получила улучшенное активное шумоподавление, большую авто...

03:33, 02 Сен Инсайдерам Windows 11 стали доступны новые версии приложений «Блокнот» и «Ножницы» Инсайдерам Windows 11 на каналах Dev и Canary стали доступны обновлённые версии приложений «Блокнот» и «Ножницы», которые получили несколько новых фу...

14:11, 22 Апр Виктория Бекхэм опубликовала новые фотографии с вечеринки по случаю своего юбилея Виктория Бекхэм опубликовала новые фотографии с вечеринки по случаю дня рождения, которую она устроила в частном клубе Oswald's в Лондоне. Сначала он...

11:44, 26 Ноя Аминокислоты и соли: новые данные расширяют представление о потенциальной жизни на Энцеладе Недавние исследования, финансируемые NASA, принесли новые данные о поведении органических молекул, замороженных в солёной воде, — среде, имитир...

11:44, 24 Ноя Как технологии искусственного интеллекта помогают создавать новые вкусы и рецепты для конфет Конфеты — это одни из самых популярных и любимых сладостей в мире. Они могут быть разных форм, размеров, цветов и, конечно, вкусов. Но как создаются ...

14:00, 31 Авг Юлия Власова выложила новые фото с Джонни Деппом и намекнула, что просто дружит с ним Юлия Власова, которую называют новой возлюбленной 61-летнего Джонни Деппа, выложила в соцсетях новые совместные фотографии с ним и намекнула, что меж...

13:22, 10 Май Анджелина Джоли ответила на новые обвинения в том, что она просила детей избегать Брэда Питта В адрес Анджелины Джоли поступили новые обвинения, касающиеся многолетних тяжб между ней и Брэдом Питтом вокруг винодельни Chateau Miraval и опеки на...

05:00, 28 Май Microsoft, так нужны новые процессоры или нет? Функцию Recall из Windows 11 для Copilot+ PC запустили на Snapdragon 7c+ Gen 3 Компания Microsoft уже показала некоторые функции Windows 11, которые представили формально в виде эксклюзивов для компьютеров Copilot+, то есть осна...

09:00, 03 Сен Холодные воды Арктики могут содержать новые антибиотики против резистентных бактерий Недавние исследования показали, что холодные воды Арктики могут содержать ключ к созданию совершенно нового типа антибиотика. Учёные обнаружили, что ...

11:00, 05 Ноя Конкурент Li Auto L6 от производителя пылесосов Roborock. В Россию привезли новые внедорожники Polarstone 01 У одного из московских дилеров в продаже появилась партия новых внедорожников Polarstone 01 (они же Rox 01) от компании Rox Motor. Эта фирма была осн...

20:11, 21 Мар Новые горизонты технологического прогресса: от киберспортивных инициатив Sony до человекоподобных роботов NVIDIA Современный мир науки и технологий не стоит на месте. Каждый день он предлагает свежие инновации, которые меняют нашу жизнь и расширяют границы возмо...

01:00, 27 Июн Агент Медведева рассказал, повлияют ли новые требования Уимблдона на допуск его клиента к турниру Теннисные матчи основной сетки соревнований серии «Большого шлема» начнутся в начале июля.Спортивный агент Лев Кассиль, представляющий интересы росси...

05:33, 02 Сен В России продают новые китайские минивэны Wuling Light за полтора миллиона рублей По данным издания «Газета.Ru», компактные модели привезли по схеме параллельного импорта несколько отечественных дилеров. Габариты автомобиля составл...

21:55, 14 Дек Фабрика Дора успешно привлекает новые стратегические инвестиции, расширяя список партнёров. /div> Ведущий протокол Dora Factory, специализирующийся на многоцепочном финансировании и децентрализованном управлении общественными благами, успешн...

20:55, 02 Июн Обновленный детский раздел в приложении Звук: новые возможности и удобства для всей семьи Приложение Звук радует своих пользователей новыми инновациями и обновлениями! На днях команда этого приложения представила обновленный раздел для дет...

10:55, 24 Сен Новые чехлы FineWoven для iPhone 15 изучили под микроскопом. Выяснилось много интересных деталей Как мы знаем, с релизом iPhone 15 Apple отказалась от кожаных аксессуаров в пользу нового материала под названием FineWoven. Чехлы уже подверглись кр...

15:33, 01 Июн Губернатор Евраев «забыл» про новые регионы России, когда поздравлял предпринимателей с профпраздником Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, сопроводив текст обращения картой России, на к...

18:44, 17 Июл Вскрыты новые детали об аккумуляторах iPhone 15. Больше никто не посмеет смеяться над айфонами Фото: MacRumors В сети продолжают появляться утечки относительно будущей линейки iPhone 15 — чем ближе релиз, тем больше информации нам становится из...

02:55, 15 Янв В магазинах появились новые Kia российской сборки: на все машины действует гарантия пять лет или 150 тыс. км пробега Вместе с Kia Seltos, которые вновь начали отгружать дилерам несколько дней назад, в российских автосалонах появились Kia Soul. Автомобили везут с кал...

03:00, 27 Май Новые люди в Ростовской области обучили 500 будущих предпринимателей и помогли запустить 150 стартапов Партия «Новые люди» активно поддерживает малый и средний бизнес Ростовской области. На федеральном уровне продвигаются инициативы и законопроекты, ко...

23:00, 15 Апр Metro оценило шоу "Новые звезды в Африке", в котором герои зарабатывают себе на пропитание В самом сердце Черного континента, на берегу реки Лимпопо разбит лагерь, в котором собираются представители ТВ и интернета, чтобы поучаствовать в игр...

13:11, 05 Мар Новые Toyota Land Cruiser Prado 2024 года предлагают в России от 10,5 млн рублей На автомобильном маркетплейсе CarClick появилась возможность приобрести новый Toyota Land Cruiser 2024 года в двух версиях: Land Cruiser Prado и Land...

22:00, 11 Май Платье из парашюта и дневники ленинградцев: в школьном музее блокады появляются все новые экспонаты Невеста летчика Свадебное платье прабабушки одной из учениц. Наряд сшит из парашюта советского летчика. Игорь Акимов, "Metro" Фото: Скромное белое пл...

12:55, 09 Фев Неожиданно вышла iOS 17.3.1 с исправлением ошибок в системе. Есть ли в ней новые функции и стоит ли ее устанавливать Перед тем как выпустить какую-то новую версию операционной системы, Apple некоторое время проводит ее бета-тестирование среди разработчиков и даже об...

06:33, 15 Сен Инсайдерам Windows 11 стали доступны новые версии приложений «Ножницы», «Связь с телефоном» и «Фотографии» Microsoft начала распространять обновлённые версии приложений «Ножницы», «Связь с телефоном» и «Фотографии» среди инсайдеров Windows 11. Каждое прило...

20:11, 19 Май Очередные санкции против России, у «Яндекса» могут появиться новые собственники. Главное за день ...

10:00, 24 Май Рабочая группа по СВО в докладе Президенту представила новые имущественные и социальные гарантии для бойцов и их семей Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперац...

17:00, 27 Сен Замминистра спорта Морозов: «Все новые территориальные образования имеют право участвовать в соревнованиях на территории РФ» Замминистра спорта Алексей Морозов высказался об участии новых субъектов РФ в соревнованиях на территории России. – Все новые территориальные образов...

20:00, 20 Май “Боярышник” XIX века и эликсир от смерти: в петербургском Музее медицины и фармации показали новые экспонаты Стеклянная зелёная бутылка с загадочной надписью “Венское питьё” тут же притягивает взгляды посетителей. Это одно из самых популярных лек...

01:11, 22 Июн Названы четыре больших изменения Apple Watch X. Они продадут новые часы кому угодно В сети появилась подборка инсайдов о будущих юбилейных Apple Watch, которые должны быть представлены уже этой осенью. Подробности собрали в iMore. Со...

02:00, 12 Окт Миссия OSIRIS-REx предоставила новые данные о Бенну — обильное содержание воды и углерода на астероиде Названный по имени древнеегипетского божества, астероид Бенну представляет для учёных «первобытный артефакт, сохранённый в условиях космическог...

15:11, 14 Июн Появились новые фото со свадьбы "ангела" Victoria's Secret Тейлор Хилл в стиле кантри Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хилл в минувшие выходные вышла замуж за своего давнего бойфренда, финансиста Дэниэла Фрайера. Первым...

17:11, 14 Май Вместо «Буханок» и старых «ГАЗелей». ГАЗ создал новые машины скорой помощи – на базе «ГАЗели NN» ГАЗ подготовил новые автомобили скорой помощи, созданные на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель NN». Они окажутся больше и комфортн...

09:00, 27 Май В России впервые появились новые Ford Explorer. Цены сильно зависят от версии и дилера В России в продаже появились новые кроссоверы Ford Explorer последнего поколения, которые до этого не предлагались в нашей стране. Дилеры из разных г...

00:00, 12 Авг Так выглядит «будущий вазовский премиум»: новые фото Lada Aura, машину показали чиновникам Паблик Avtograd News опубликовал новые живые фото Lada Aura. Подпись к посту гласит: «Будущий вазовский премиум». Одновременно сегодня ав...

08:00, 02 Янв 25 сериалов года: возвращение Таргариенов, новые "Мистер и миссис Смит" и финал "Очень странных дел" В 2024 году нас ждут возвращения любимых проектов и новые премьеры: продолжение приквела "Игры престолов", перезапуск истории про мистера и миссис См...

17:44, 04 Июн «Признает ли он новые территории?»: Ходос подал заявление в прокуратуру на Евраева из-за скандала с картой России Губернатор Ярославской области Михаил Евраев может поддерживать идеи украинского режима и выступать против проводимой Вооруженными силами РФ спецопер...

07:33, 12 Июн Microsoft представила Flight Simulator 2024, дополнение к Cyberpunk 2077 и другие новые игры Компания Microsoft анонсировала выпуск нескольких десятков игр для ПК и Xbox на игровой презентации Xbox Games Showcase. Главным анонсом, пожалуй, ст...

01:44, 05 Июл Главная поддержка на Евро-2024: Джорджина Родригес показала новые фото с Криштиану Роналду и их детьми Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, с который он встречается уже восемь лет, показала новые фотографии с ним и детьми — на фоне всеобщего о...

12:22, 26 Июн Представлены новые смарт-часы Amazfit Pop 3R с металлическим корпусом и автономностью до 12 дней. Стоят просто копейки Бренд-партнёр Xiaomi, Huami, продолжает радовать своих фанатов бюджетными новинками. Совсем недавно компания представила квадратные смарт-часы Amazfi...

14:11, 24 Май В Курской библиотеке имени Асеева детская писательница презентовала свои новые книги для юных читателей В библиотеке имение Асеева были презентованы две новые книги курянки Надежды Винокуровой. Добрые стихи, рассказы и сказки напечатаны в сборниках под ...

23:22, 18 Апр Смартфон в цветах «Ветер ивы» и «Дождь из цветков абрикоса». Появились новые фото и все параметры Honor X50i Смартфон Honor X50i будет представлен только через несколько дней, но в Сети уже появились множественные фотографии, в том числе позволяющие оценить ...

08:55, 24 Окт "Больнее всего смотреть на стареющих секс-символов". В сети обсуждают новые фото Антонио Бандераса В сети обсуждают новые фотографии 63-летннего Антонио Бандераса, которые появились в соцсетях. На них актёр запечатлён на мероприятии в его родном го...

11:22, 10 Июн Xbox победил! Новые части Call of Duty, Doom и Gears of War выйдут сразу в Game Pass Минувшей ночью компания Microsoft провела большую презентацию Xbox Games Showcase, в рамках которой представила кучу крутых игр по популярным франшиз...

20:33, 03 Май "Она 12 раз уходила и снова возвращалась". Новые подробности резонансного дела об убийстве Салтанат Нукеновой собственным мужем В Казахстане продолжаются судебные прения по нашумевшему делу об убийстве Салтанат Нукеновой, которое совершил бывший министр экономики Куандык Бишим...

14:00, 07 Июл «Смертельная битва» начнется совсем скоро — опубликованы новые кадры игрового процесса Mortal Kombat 1 Лин Куэй — вымышленная организация из вселенной Mortal Kombat. В нее входят такие легендарные бойцы, как Саб-Зиро, Сайракс, Сектор, Смоук, Рейн и Фро...

20:33, 06 Апр Увлеклась мозаикой, может звонить родным: раскрыты новые подробности содержания Елены Блиновской в СИЗО Стали известны новые подробности содержания Елены Блиновской в СИЗО № 6 "Печатники".Самое главное изменение для "королевы марафонов": ей разрешили ра...

21:55, 15 Сен Новые проекты и инициативы Союза женщин России Курской области обсудили на конференции в Доме знаний В Доме знаний состоялась конференция Курского регионального отделения Союза женщин России. 87 представителей прибыли из районов и городов, а также об...

22:44, 23 Сен Самым автономным из линейки iPhone 15 стал вовсе не 15 Pro Max. Тест показал, что новые модели очень хороши Популярный блогер Mrwhosetheboss с 16,4 млн подписчиков в YouTube решил сравнить автономность новых iPhone с прошлыми поколениями. Новая линейка была...

14:11, 12 Окт Утром ЦАХАЛ нанес новые удары по Сектору Газа. В Израиле приземлился госсекретарь США Энтони Блинкен Последние новости о войне на Ближнем Востоке: — По меньшей мере 10 палестинцев, включая женщин и детей, были убиты в результате ракетного удара по ла...

23:22, 23 Фев «Это только начало». Власти США объявили, что продолжат вводить новые санкции против России из-за смерти Навального Администрация президента США Джо Байдена продолжит вводить новые санкции против России в связи со смертью политика Алексея Навального, пишет CNN со с...

02:55, 29 Сен Россияне стали чаще менять смартфоны и переходить на новые бренды — самая лояльная аудитория у Apple В этом году россияне стали гораздо чаще менять смартфоны и их бренды — лишь 30 % пользователей, купивших новое устройство в период с января по ...

23:55, 30 Мар Алиса круто обновилась, пока вы спали. Здесь все новые функции Яндекс Станции, которые нужно попробовать В последнее время мы уже привыкли к тому, что часто выходят обновления iOS или Telegram. Не так давно к ним примкнул и Яндекс, который начал серьезно...

02:44, 07 Апр Samsung открывает предзаказ на телевизоры Neo QLED и OLED 2023 года: Gaming Hub, поддержка Matter и новые AI-возможности Компания Samsung официально представила в Украине телевизоры 2023 года и открыла предзаказ на 7 акционных моделей телевизоров Neo QLED и 2 модели OLE...

16:00, 12 Мар Нашел бесплатный аналог Apple Music и Spotify. В нем можно скачать новые песни, которые недоступны в России После ухода западных лейблов из России стриминговые сервисы серьезно обеднели, так как новой музыки стало заметно меньше. Пользователи пытаются найти...

23:55, 07 Май BlockDAG заработал 23,6 миллиона долларов, добавив новые способы оплаты, превзойдя Shiba и Dogecoin с прогнозами на 30 000-кратную рентабельность инвестиций /div> Поскольку сжигание токенов Сиба-ину усиливается, а оценка Dogecoin постепенно растет, предпродажные показатели BlockDAG были экстраординарными:...

15:44, 24 Сен "Врачи боролись за каждый миллиметр". Роман Костомаров раскрыл новые о подробности о причинах болезни, продолжающейся борьбе с некрозом, привыкании к протезам На НТВ вышла вторая часть шоу “Секрет на миллион” с Романом Костомаровым, в котором российский фигурист подробно рассказал о том, как началась его бо...

12:44, 25 Апр Ротенберг поздравил Третьяка с днем рождения: «Именно с ним связано возрождение нашего хоккея. Каждый год у нас новые звезды – это тоже плод его усилий» Сегодня, 25 апреля, трехкратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР и действующему президенту ФХР исполнился 71 год. «От всей души поздравл...

19:00, 22 Июн Представлены новые смарт-часы Amazfit Cheetah и Cheetah Pro для любителей спорта Суббренд Xiaomi, Huami, выпустил две новые модели смарт-часов — Amazfit Cheetah и Amazfit Cheetah Pro. Обе получили специальный набор функций для бег...

02:00, 07 Авг Sber представил новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini 2 SberDevices запускают продажи новых умных колонок. Одна из них, SberBoom Mini 2 — второе поколение самой популярной и миниатюрной колонки бренда. Вто...

09:00, 03 Янв Первый смартфон на Snapdragon 8 Gen 2 с аккумулятором 5500 мА·ч. Новые подробности о OnePlus Ace 3 (OnePlus 12R) OnePlus опубликовала новые тизеры, посвященные OnePlus Ace 3. На этот раз компания сосредоточила внимание на подсистеме питания смартфона. Аппарат ст...

19:22, 26 Окт Более точные, более реальные — новые Яндекс Карты для водителей Яндекс представляет новое обновление своего популярного картографического сервиса — «Яндекс Карты» вводит высокодетализированные карты для води...

06:55, 04 Дек Land Rover отзывает новые Range Rover из-за утечки масла Автопроизводитель признал, что на восьмицилиндровых версиях, выпущенных в период с 4 сентября по 10 октября 2023 года, обнаружен дефект шлангов крепл...

12:11, 01 Авг Представлены новые Skoda Scala и Skoda Kamiq 2024 Skoda обновила компактный хетчбэк Scala и кроссовер Kamiq, внеся некоторые улучшения и доработки спустя четыре года после их первоначального дебюта. ...

12:44, 16 Июн Меган Маркл представила новые продукты своего бренда в день, когда Кейт Миддлтон впервые после долгого перерыва появилась на публике Меган Маркл вновь подверглась критике в сети. Все дело в том, что вчера, в то время как в Великобритании проходил парад Trooping the Colour, приуроче...

04:11, 23 Май Xiaomi представила новые смарт-часы Redmi Watch 3 Lite с дизайном под Apple Watch, но в 6 раз дешевле Китайский производитель электроники Xiaomi анонсировал новые умные часы Redmi Watch 3 Lite (Youth Edition) с увеличенным экраном, стандартным набором...

10:55, 30 Авг АВТОДОМ Ducati и АВТОДОМ Benelli представили новые модели мотоциклов на фестивале Bikers Brothers Festival 2023 АВТОДОМ Ducati и АВТОДОМ Benelli выступили партнерами ежегодного XII мотофестиваля Bikers Brothers Festival, который состоялся 18-19 августа. Меропри...

04:55, 16 Июн Intel, а так разве понятнее? Новые процессоры Core будут обновлёнными старыми CPU, а Core Ultra — полностью новыми Сегодня Intel представила новый принцип именования своих процессоров, который начнёт работать с выходом CPU Meteor Lake. Напомним, нас ждут процессор...

15:22, 29 Дек Новые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное»: вспоминаем историю семьи и готовим фирменное блюдо семьи Сергея Жукова Участникам конкурса «Это у нас семейное» открылись для выполнения два новых задания дистанционного этапа – «История семьи» и «Рецепт Жуковых». В рамк...

16:11, 07 Апр Лэмпард вернулся в «Челси», «Спартак» против «Акрона» в Кубке, «Краснодар» выбил «Ростов», новые скандалы в «ПСЖ», Овечкин выиграл голосование «100 лучших спортсменов» и другие новости 1. Лэмпард вернулся в «Челси» – его назначили главным тренером до конца сезона. Руководство верит, что у Фрэнка есть план, сам англичанин в своих сил...

18:55, 10 Ноя Третьяк о катке в Челябинске: «Сборная СССР о таких и не мечтала. Благодарен губернатору, что хоккей развивается, строятся стадионы. Делаем это, чтобы новые поколения были патриотами России» Президент ФХР открыл каток на территории Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Челябинске. Во время церемонии открытия он побла...

08:22, 17 Мар Победа «Реала» и новые проблемы Винисиуса, 5-й БХГ Бо, 5 очков Панарина, «Сити» в 1/2 финала Кубка Англии, Медведев в финале Индиан-Уэллса, сборная проголосовала на выборах и другие новости 1. «Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Ньюкасл» (2:0) благодаря дублю Бернарду. Также в 1/4 финала победил «Ковентри» из «Чемпионшипа...

04:11, 28 Авг Экс-арбитр Дин: «Ван Дейк, возможно, попал по мячу, но лишь после того, как снес Исака. Явное лишение возможности забить. И за оскорбление судьи его могут ждать новые проблемы» «Ван Дейк, возможно, и попал по мячу, но лишь после того, как снес Александера Исака. Он сыграл жестко, грубо, это явный пример лишения возможности з...

17:22, 30 Янв Выпущены новые процессоры AMD Ryzen 8700G, Ryzen 8600G и Ryzen 8500G — уже есть тесты Эксперты пришли к выводу, что AMD Ryzen 8600G и Ryzen 8700G по производительности процессорных ядер чуть отстают от десктопных Ryzen 7600 и Ryzen 770...